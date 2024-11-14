دوري الأمم الأوروبية، منتخب إيطاليا يتقدم على بلجيكا 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب إيطاليا ضد مضيفه منتخب بلجيكا بنتيجة 0/1 للآزوري، في اللقاء الذي يجري على ملعب الملك بودوان، مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

سجل ساندرو تونالي هدف منتخب إيطاليا في مرمى بلجيكا في الدقيقة 11.

ويتصدر منتخب إيطاليا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، أما منتخب بلجيكا فيحل ثالثا برصيد 4 نقاط.

ويحتاج المنتخب الإيطالي لنقطة واحدة من أجل ضمان التأهل للدور التالي من البطولة، بينما سيضمن الصدارة حال انتصر على بلجيكا بغض النظر عن مباراته الأخيرة أمام فرنسا.

تشكيل منتخب إيطاليا أمام بلجيكا

جيانلويجي دوناروما، دي لورينزو، بونجيورنو، باستوني، كامبياسو، فراتسي، روفيلا، تونالي، ديماركو، باريلا، ريتيجي.

تشكيل بلجيكا ضد إيطاليا

كاستيلس، كاستاني، ديباست، فايس، ثياتي، انجلز، أونانا، لياندرو تروسارد، أوبيندا، دي كويبر، روميلو لوكاكو.