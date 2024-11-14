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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بلجيكا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا وبلجيكا،
إيطاليا وبلجيكا، فيتو

كشف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة بلجيكا، على ملعب الملك بودوان، مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر منتخب إيطاليا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، أما منتخب بلجيكا فيحل ثالثا برصيد 4 نقاط.

ويحتاج المنتخب الإيطالي لنقطة واحدة من أجل ضمان التأهل للدور التالي من البطولة، بينما سيضمن الصدارة حال انتصر على بلجيكا بغض النظر عن مباراته الأخيرة أمام فرنسا.

تشكيل منتخب إيطاليا أمام بلجيكا

جيانلويجي دوناروما، دي لورينزو، بونجيورنو، باستوني، كامبياسو، فراتسي، روفيلا، تونالي، ديماركو، باريلا، ريتيجي.

تشكيل بلجيكا ضد إيطاليا

كاستيلس، كاستاني، ديباست، فايس، ثياتي، انجلز، أونانا، لياندرو تروسارد، أوبيندا، دي كويبر، روميلو لوكاكو.

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إيطاليا بلجيكا منتخب بلجيكا دوري الأمم الأوروبية

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