إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي
أصيب 5 أشخاص في تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث بالكامل من أعلى الطريق.
كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوي بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين.
وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.