إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوي

أصيب 5 أشخاص في تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوي بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.