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خارج الحدود

بايدن وترامب يناقشان مسألة الأسرى الإسرائيليين في غزة

ترامب وبايدن، فيتو
ترامب وبايدن، فيتو

 ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب، مشكلة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة أمس الأربعاء خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وأعرب الثنائي عن عزمهما على حل الأزمة في غزة بشكل مشترك قبل 20 يناير 2025، أي قبل يوم تنصيب ترامب رئيسا، حسب ما نشره موقع أكسيوس Axios.

 

مشكلة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة

 وجاء في المقال: "يوم الأربعاء، عقد بايدن اجتماعا مدته 90 دقيقة في المكتب البيضاوي مع عائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين في قطاع غزة، حيث أخبر بايدن العائلات أنه وترامب متفقان على أن مشكلة الرهائن ملحة وأنهما يريدان حلها قبل 20 يناير".

 

وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس

 وحسب نفس المصدر، فإن بايدن طلب خلال لقاء الأربعاء من ترامب العمل معه للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، وأن بايدن يريد استخدام الشهرين المتبقيين له في منصبه للخروج من "المأزق الذي طال أمده في المفاوضات" بشأن الصفقة، في حين قد يرغب ترامب على الأرجح في تقليل عدد الأزمات قبل تسلمه مهامه.

كما كشف المصدر، أن عائلات الرهائن الأمريكيين طلبت عقد اجتماعات مع العديد من الأعضاء المعينين حديثا في إدارة ترامب للضغط عليهم لمعالجة هذه القضية على الفور.

يذكر أن ترامب، فاز بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، حيث أصبح أول سياسي أمريكي يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات، منذ القرن التاسع عشر.

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