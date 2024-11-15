استدعاء مجري التحريات حول ضبط عاطل متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

أمرت النيابة العامة باستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله حول ضبط عاطل متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بمحافظة القاهرة.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).

وقدرت أفعال الغسل التي أجراها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.