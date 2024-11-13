حبس عاطل بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبى بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).

وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.