الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة: البورصات الخليجية تصعد جماعيا بعد خفض الفيدرالى الأمريكى للفائدة

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، انه بعد التفاؤل و استجابة البنوك المركزية  لتحركات الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وبعد فوز الجمهوريين بفترة رئاسة للولايات المتحدة الأمريكية وبعد ارتفاع المؤشرات الامريكيه لقمم تاريخية عاد اللون الأخضر يزين مؤشرات منطقة الخليج،فعلي الرغم من ان التصعيد في منطقة الشرق الأوسط لم يتوقف بعد إلا أن المؤشرات استهلت اسبوع جديد من التداولات على التواجد في المنطقة الخضراء.


ففي المملكه العربيه السعوديه


ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8%وهي تقدر ب 11 نقطة ليصل الي 12141 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 7 مليارات ريال.


وفي الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 1.27%وهي تقدر ب 82 نقطة ليصل إلى 6525 نقطة بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.
وقد تتأثر أسعار النفط بالإيجاب وتعاود الارتفاعات بالتزامن مع اعلان الرئيس دونالد ترامب الاهتمام بالوقود الأحفوري.
كما أن أسعار النفط عاودت الارتفاع بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن توقف العديد من حقول النفط بسبب الأعاصير التي أصابت عددا من الولايات المتحدة الفترة الحالية.
ولكن ما يدعم عدم صعود أسعار النفط لقمم قياسيه دخول منتجين جدد خارج عضوية أوبك بلاس.

 

خبيرة ترصد تذبذب أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

تباين أداء البورصات الخليجية تأثرا بأسعار النفط والأحداث الجيوسياسية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الفائدة ارتفاع المؤشرات البنوك المركزية الجمهوريين الرئيس دونالد ترامب المملكة العربية السعودية الوقود الاحفوري الولايات المتحدة الامريكي الولايات المتحده الامريكيه حنان رمسيس خبيرة اسواق المال خبيرة اسواق المال د ترامب خفض أسعار الفائدة

مواد متعلقة

عزيز الشافعي يعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

تراجع أسعار النفط بعد تخفيض أوبك توقعاتها لنمو الطلب

تعرف على أداء البورصات الخليجية في مستهل جلسة اليوم الإثنين

تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تداولات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

أخبار الاقتصاد.. إقبال ضعيف على الشراء في الأوكازيون الصيفي، البورصة تربح 32 مليار جنيه خلال تداولات اليوم، 400 جنيه زيادة في سعر الجنيه الذهب

هل تعافت البورصات الخليجية من تداعيات موجة التصحيح العالمية العنيفة؟، مؤشرات مبشرة

الأكثر قراءة

الفرح اتقلب جنازة، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة أمام قاعة أفراح بالإسكندرية

خبير عقاري يكشف مصير 2 مليون شقة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

محلل سياسي يكشف توجه ترامب تجاه مصر وشرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

بسبب الكرة الذهبية، أبو تريكة يوجه رسالة لـ فينيسيوس بعد تألق مرموش

عمر مرموش أول لاعب بالتاريخ يسجل 3 أهداف في مباريات متتالية من ركلة حرة

منتخب مصر يخوض أول تدريباته باستاد الدفاع الجوي،وتغيير موعد مباراة بتسوانا (صور)

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على 5 آخرين بالأقصر

منوعات

المزيد

لقطة طريفة، لاعبان يساعدان الحكم في إخراج بطاقة عنيدة (فيديو)

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"تخرب البيوت "، عالم أزهري يحذر من ظاهرة التخبيب الإلكتروني

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (2 – 4)

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads