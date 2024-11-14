السيطرة على فيلادلفيا وتقطيع أوصال القطاع، خطة إسرائيلية من 5 نقاط لمحاصرة غزة عسكريا لسنوات

وضعت حكومة بنيامين نتنياهو، مخططا كاملا لـ حكم غزة من خلف ستار لسنوات مقبلة عبر السيطرة الأمنية من دون تعيين حاكم عسكري.

خطة الجيش الإسرائيلي للسيطرة على غزة

ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لإدارة الأمن، في قطاع غزة من دون حكومة عسكرية، وذلك من خلال السيطرة على الممرات والمحاور التي بناها والبقاء في محور فيلادلفيا.

وحسب الصحيفة، فإن هذا الوجود الاستخباراتي العملياتي، من شأنه منح الأمن لسكان إسرائيل في غياب تسوية سياسية أو صفقة رهائن، وينوي جيش الاحتلال تنفيذ مخطط السيطرة على غزة عبر "ممرات آمنة"، تشمل محور فيلادلفيا، بالإضافة إلى منطقة أمنية بعرض حوالي كيلومتر على طول كامل حدود غزة مع الاحتلال من جهة القطاع.

محاصرة غزة لمنع نشاط حماس وحركة الجهاد الإسلامي

وتابعت الصحيفة، أن التحرك الذي يتم الآن في غزة، خاصة بشمال قطاع، يأتي لمنع استعادة قدرات حركتي حماس والجهاد الإسلامي على شن حرب ضد مستوطني الغلاف.

نشرت الصحيفة مزاعم، اسمتها الأهداف التي يحاول الجيش الإسرائيلي تحقيقها من خلال الممرات التي يقيمها في غزة:

أولا: نشاط استخباراتي لمراقبة ومتابعة ما يحدث في القطاع عن كثب، بهدف تحديد أي محاولة من جانب حماس لإعادة تأسيس قوتها العسكرية في القطاع.

ثانيًا: التحرك السريع للجيش لمهاجمة أي منطقة في قطاع غزة.

ثالثا: منع وصول المساعدات إلى حماس من الخارج، من خلال السيطرة على طريق فيلادلفيا والمحاور الأخرى.

رابعًا: السيطرة على خطوط مساعدات السكان كوسيلة للضغط على حماس لإطلاق سراح المختطفين، ومنع تحركات عناصرها إلى شمال القطاع.

محور نتساريم على سبيل المثال، سيتحول إلى محور لوجستي يسمح بالعمليات منه شمالا إلى مدينة غزة وجنوبا إلى منطقة المعسكر المركزي في خان يونس، ويكون الوجود الإسرائيلي عسكريا فقط ويقتصر على ممر عرضه 7 كيلومترات وطوله 9 كيلومترات.

خامسًا، السماح للجهات الفاعلة الدولية بتقديم المساعدات الإنسانية وتوزيعها بأمان.

وتزعم الصحيفة أن هذه الأهداف هي في مراحل متقدمة من البناء، وستبقى، وفقًا لخطة الجيش الإسرائيلي، لعدة سنوات حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين، الأمر الذي سيتطلب على الأرجح تغيير الخطط فيما يتعلق بمستقبل القطاع.

لكن في غياب صفقة لإطلاق سراح المختطفين، وفي غياب إدارة بديلة في غزة، سيستمر الجيش الإسرائيلي في إنشاء الممرات.