وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر

نعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المغفور لها بإذن الله، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، حفظه الله، سائلًا الله جل جلاله أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يجمعها مع الصالحين والأبرار في جنات النعيم.

وزير الأوقاف ينعي شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف

وتقدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر وإلى كافة العائلة الكريمة الموقرة آل الطيب الحساني الكرام، راجيًا من الله تعالى أن يجعل هذا المصاب الجلل في ميزان حسناتهم، وأن يربط على قلوبهم برباط الصبر والسكينة والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية نعى خاص إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد السي شيخ الأزهر الشريف في وفاة شقيقته الكبرى.

وكتب مفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية:" بقلوب راضية بقضاء الله تعالى وقدره نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى مولانا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله الحاجة سميحة الطيب، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب عن عمر يناهز 90 عامًا ابنة مركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الحساني، وذلك بعد صراع مع المرض.