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استرداد 5 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة غرب الأقصر (صور)

أثناء الحملة، فيتو
أثناء الحملة، فيتو

نفذت الوحدة المحلية لقرية الرزيقات بحري التابعة لمركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر أعمال إزالة واسترداد 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة.

الموجة 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة 

والتعديات على مساحة 165 ألفا و375 مترا،  بالإضافة إلى 700 متر مبان من الحالات غير الجادة لعدم سداد رسوم الفحص والمعاينة، وتمت الحملة بمعدات الحملة الميكانيكية لمدينة أرمنت وبمشاركة رئيس قرية الرزيقات بحرى ومدير أملاك الدولة ومدير المتابعة بالمركز، وقوة تأمين من مركز شرطة أرمنت.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية  من الموجة 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية وازالتها في المهد، ووفقا لتعليمات العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت.

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