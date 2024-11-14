الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة دمياط تكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بدمياط مع أهل اللاعب

أصدرت مديرية الصحة بدمياط بيانا رسميا، حول آخر تطورات اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ.

وتضمن البيان أن حالة اللاعب حرجة جدا وتوقفت على إثرها عضلة القلب.

جهود مكثفة بمستشفى الزرقا لاستعادة وعي اللاعب


 كما أشار بيان مديرية الصحة بدمياط إلى أن اللاعب ما زال على جهاز التنفس الصناعي حتى تلك اللحظة، فضلا عن استمرار جهود الفريق الطبي لاستعادة وعي اللاعب.

بيان مديرية الصحة بدمياط عن حالة اللاعب
بيان مديرية الصحة بدمياط عن حالة اللاعب

وأضاف بيان مديرية الصحة بدمياط، أن اللاعب محمد شوقي مدافع نادي كفر الشيخ والذي تعرض بالأمس إلى إصابة أثناء مباراة فريقه أمام نادي مركز شباب القزازين، والتي أدت إلى توقف عضلة القلب، وتضمن البيان أنه تم إجراء عمليات إنعاش قلب رئوى مرتين للاعب بعد أن توقف عضلة القلب لمدة 45 دقيقة وإيداعه داخل غرفة العناية المركزة داخل مستشفى الزرقا المركزي، لمتابعة الحالة الصحية الخاصة به.
وأكد الدكتور محمد بدران مدير الصحة بدمياط أنه يتابع الحالة أولا بأول، وأن اللاعب محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ والموجود بمستشفى الزرقا المركزى في حالة ثبات نسبي منذ أمس ولا تقدم ولا تدهور للحالة، وما زال على جهاز التنفس الصناعي بعد انعاش قلبه بالأمس مرتين، ووضع طبيعى لضغط الدم والأكسجين بالدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحالة الصحية التنفس الصناعي اللاعب محمد شوقي جهاز التنفس الصناعي توقف عضلة القلب غرفة العناية المركزة فريق كفر الشيخ محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ محمد بدران مستشفى الزرقا المركزي

مواد متعلقة

كفر الشيخ يطمئن الجماهير على لاعبه محمد شوقي: تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة

تنسيق المرحلة الثانية، قائمة بالكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية

قبل انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق، أماكن خالية بالكليات والمعاهد للشعبة الأدبية

جامعة عين شمس تبدأ استقبال طلاب الثانوية العامة للتسجيل في المرحلة الثانية الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2024، موعد التسجيل في المرحلة الثانية بجامعة عين شمس

التعليم العالي: بدء الدراسة بـ 3 كليات جديدة في الجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2024، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثانية

القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

الأكثر قراءة

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

"المشوار لم ينته"، أحمد الكاس يعلق على فوز منتخب الناشئين أمام الجزائر

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

الرئيس السيسي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته هاتفيًّا ويوفد مندوبًا لتقديم واجب العزاء

بعد واقعة طبيبة كفر الدوار، أحمد كريمة يوضح موقف الشرع من إفشاء أسرار الناس (فيديو)

منوعات

المزيد

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تصريحات أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير الليمون في المنام وعلاقته بالتخلص من الطاقة السلبية

ما معنى «والسماء ذات الحبك»؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أمين الفتوى: سماع الموسيقى والغناء مباح بشرط (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads