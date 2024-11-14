صحة دمياط تكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي

أصدرت مديرية الصحة بدمياط بيانا رسميا، حول آخر تطورات اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ.

وتضمن البيان أن حالة اللاعب حرجة جدا وتوقفت على إثرها عضلة القلب.

جهود مكثفة بمستشفى الزرقا لاستعادة وعي اللاعب



كما أشار بيان مديرية الصحة بدمياط إلى أن اللاعب ما زال على جهاز التنفس الصناعي حتى تلك اللحظة، فضلا عن استمرار جهود الفريق الطبي لاستعادة وعي اللاعب.

بيان مديرية الصحة بدمياط عن حالة اللاعب

وأضاف بيان مديرية الصحة بدمياط، أن اللاعب محمد شوقي مدافع نادي كفر الشيخ والذي تعرض بالأمس إلى إصابة أثناء مباراة فريقه أمام نادي مركز شباب القزازين، والتي أدت إلى توقف عضلة القلب، وتضمن البيان أنه تم إجراء عمليات إنعاش قلب رئوى مرتين للاعب بعد أن توقف عضلة القلب لمدة 45 دقيقة وإيداعه داخل غرفة العناية المركزة داخل مستشفى الزرقا المركزي، لمتابعة الحالة الصحية الخاصة به.

وأكد الدكتور محمد بدران مدير الصحة بدمياط أنه يتابع الحالة أولا بأول، وأن اللاعب محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ والموجود بمستشفى الزرقا المركزى في حالة ثبات نسبي منذ أمس ولا تقدم ولا تدهور للحالة، وما زال على جهاز التنفس الصناعي بعد انعاش قلبه بالأمس مرتين، ووضع طبيعى لضغط الدم والأكسجين بالدم.