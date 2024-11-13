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وكيل صحة دمياط ينتقل إلى مستشفى الزرقا لمتابعة حالة لاعب كفر الشيخ

اللاعب محمد شوقي
اللاعب محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، فيتو

تابع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط الحالة الصحية للاعب محمد شوقي ظهير نادي كفر الشيخ، إثر تعرضه لتوقف مفاجئ بالقلب أثناء لعب مباراة لكرة القدم بملعب مدينة الزرقا وتم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي.

 

بدران يتابع مستجدات الأحداث في الوضع الطبي للاعب بعد توقف قلبه وإنعاشه 

وكان بدران فور إبلاغه أصر على التوجه على الفور إلى مستشفى الزرقا المركزي معتذرًا عن استكمال حفل تخرج معهد التمريض لمتابعة الحالة الصحية للاعب.

ووصل اللاعب الى المستشفى بعد توقف عضلة القلب وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي لتعود عضلة القلب للعمل وبعدها توقفت للمرة الثانية وتم عمل إنعاش قلبي رئوي للمرة الثانية وعادت عضلة القلب للعمل واللاعب حاليًّا بالعناية المركزة متصل بجهاز التنفس الصناعي وتحت العناية والملاحظة الفائقة.

وكيل وزارة الصحة يطمئن والدة اللاعب بحالته الصحية ف مستشفي الزرقا
وكيل وزارة الصحة يطمئن والدة اللاعب بحالته الصحية في مستشفى الزرقا

 

وكيل الوزارة تواصل مع والدة اللاعب لطمأنتها عن حالته الصحية

وفي هذا الإطار وجه بدران الشكر والتقدير للطاقم الطبي والإداري بمستشفى الزرقا المركزي على جهدهم الرائع في التعامل مع حالة اللاعب، كما تواصل بدران مع والدة اللاعب لطمأنتها عن حالته الصحية.
 

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التنفس الصناعي الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط العناية المركزة بدمياط جهاز التنفس الصناعي توقف عضلة القلب محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط نادي كفر الشيخ جلطة في القلب

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