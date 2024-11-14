الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيسة قومي حقوق الإنسان تنعى شقيقة شيخ الأزهر

السفيرة مشيرة خطاب،
السفيرة مشيرة خطاب، فيتو

تقدمت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاؤه وأمانته الفنية، بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله. ونسأل الله العلي القدير أن يرحمها رحمة واسعة ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم فضيلته والأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

السفيرة مشيرة خطاب وفاة شقيقة الشيخ احمد الطيب الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

تجديد حبس طبيبة كفر الدوار 15 يوما على ذمة التحقيقات

منوعات

المزيد

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

مواعيد تشغيل خط بشتيل - السادات - كفر داوود والعكس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لأول مرة، افتتاح 11 معهدًا أزهريًّا في جامبيا

دعاء ليلة الجمعة لـ الأب والأخ المتوفي، ردده

الأحاديث الواردة في فضائل سورة الحجر ومعناه في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads