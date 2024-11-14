رئيسة قومي حقوق الإنسان تنعى شقيقة شيخ الأزهر

تقدمت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاؤه وأمانته الفنية، بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله. ونسأل الله العلي القدير أن يرحمها رحمة واسعة ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم فضيلته والأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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