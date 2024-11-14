ملك الأردن ورئيس فلسطين ورئيس وزراء ماليزيا يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها يوم أمس الأربعاء.

وأعرب الملك في برقيته عن صادق تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الرئيس الفلسطيني يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

كما تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها يوم أمس الأربعاء.

وأعرب الرئيس الفلسطيني في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، قائلًا: “نتقدم لفضيلتكم وأسرتكم الكريمة بخالص التعازي والمواساة، ونتضرع إلى الله - العلي القدير - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحفظكم وأحبائكم ومصر العزيزة والأزهر الشريف بعنايته ورحمته وعافيته.”

رئيس وزراء ماليزيا يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

فيما تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة تعزية من أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها، أمس الأربعاء.

وعبّر رئيس وزراء ماليزيا في رسالته عن أصدق مشاعر التعاطف والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته، متضرعًا إلى الله عز وجل أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها جنات النعيم، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.