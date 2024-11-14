الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كامل الوزير: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة بالناتج القومي لـ20% سنويا بحلول 2030

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير الصناعة، فيتو
ads

قال المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء: “نعمل على تشجيع الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي”.

ولفت إلى أن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 إلى 20% سنويا بحلول عام 2030.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية: "من خلال الخطة العاجلة للتنمية الصناعية نهدف إلى زيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كامل الوزير مدبولى رئيس الوزراء تشجيع الصناعة وزير الصناعة قطاع الصناعة

مواد متعلقة

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

كامل الوزير: مصر تولي اهتماما كبيرا بقطاعات النقل والربط العربي

كامل الوزير: مصر تسعى لإنتاج سيارات محلية الصنع مطابقة للمواصفات العالمية

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

إجراءات صارمة للحد من الدين العام، تفعيل قانون المالية الموحد لتحديد سقف الدين الحكومي

منوعات

المزيد

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لـ الأب والأخ المتوفي، ردده

الأحاديث الواردة في فضائل سورة الحجر ومعناه في القرآن الكريم

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقته بالحسد والحقد من أشخاص مقربين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads