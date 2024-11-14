كامل الوزير: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة بالناتج القومي لـ20% سنويا بحلول 2030

قال المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء: “نعمل على تشجيع الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي”.

ولفت إلى أن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 إلى 20% سنويا بحلول عام 2030.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية: "من خلال الخطة العاجلة للتنمية الصناعية نهدف إلى زيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل".