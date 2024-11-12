توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية

وقع الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة، والدكتور سيف رجب قزامل العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بروتوكول تعاون بين الجامعة والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية.

جاء ذلك بهدف رفع الوعي الفكري والثقافي لدى الشباب والنشء، بحضور الدكتورة بديعة على الطملاوي العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية، والدكتور حسن محمد عيد مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا وعضو مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية، وحسين طلحة مسئول العلاقات العامة بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية.

رحب الدكتور محمد حسين بالحضور من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية، معربا عن سعادته بالتعاون مع المنظمة لتعزيز تثقيف وبناء الوعي الفكري لطلاب الجامعة من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنظمها المنظمة داخل الجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على عقد بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات والمؤسسات المختلفة لتعظيم الاستفادة بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

إقامة ندوات ومحاضرات توعوية بالجامعة

وأوضح الدكتور محمد حسين أن البرتوكول يهدف إلى إقامة ندوات ومحاضرات توعوية بالجامعة والكليات التابعة لها ونشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وبيان سماحة الإسلام وجهود الدولة المبذولة في محاربة الإرهاب والتطرف والتصدي للأفكار المتطرفة الهدامة، وتسليط الضوء على محاور التنمية في مختلف المجالات مع بيان صحة الإنسان الفكرية ومجابهة الشائعات.

ومن جانبه أعرب الدكتور سيف قزامل عن سعادته بالتعاون مع جامعة طنطا، مؤكدًا أن المنظمة كانت قد نظمت بالفعل العديد من الندوات والفعاليات بكليات الجامعة المختلفة بهدف تنمية الوعي لدى طلابها، مشيرًا إلى أن توقيع البروتوكول اليوم يمثل وضع إطار تنظيمي للعمل بالجامعة لتنظيم المزيد من الفعاليات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لطلاب الجامعة.