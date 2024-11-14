الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الجيزة (صور)

ازالة التعديات
ازالة التعديات

نجحت محافظة الجيزة في إزالة 22 حالة تعدٍ على مساحة إجمالية قدرها 4200 متر مربع بمرHكز منشأة القناطر والصف والبدرشين.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الرابعة والعشرين لحملة إزالة التعديات، والتي تستمر حتى نهاية نوفمبر الجاري.

وتم تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على أراضي ولاية الري بمساحة 3892 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية وردان بمنشأة القناطر.


كما تمت إزالة قواعد تمهيدًا للبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية العزيزية، وإزالة جمالون مخالف بقرية المرازيق، وتم إزالة 6 حالات بناء مخالف وتعديات على أملاك الدولة بقرى الأقواز والشوبك الشرقي.
 

 

ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية لضمان نجاح الحملة.

الجيزة توفر تسهيلات لتقنين الأوضاع

يذكر أن محافظ الجيزة قد قرر تخفيض نسبة مقدم التعاقد للراغبين في تقنين أوضاع الأراضي، وذلك لتشجيع المواطنين على التعاون مع الدولة.

وتعد هذه الحملة خطوة مهمة في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الأمن الغذائي، وحماية المصلحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الاراضي الزراعية واملاك الدولة الأراضى الزراعية إزالة التعديات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار منشأة القناطر

مواد متعلقة

غلق مقهى يبيع الخمور بشكل غير قانوني بحي المنيرة

ضبط طن ونصف الطن لحوم فاسدة خلال حملة مكبرة في البدرشين (صور)

اجتماع موسع بتعليم أكتوبر لمناقشة خطط تطوير العملية التعليمية (صور)

مدير تعليم الجيزة: توزيع الديسكات الزائدة على المدارس التي تعاني من نقص

وكيل تعليم الجيزة: التقييمات يجب أن تكون بالدرجات وليس بالنظر (صور)

وزيرة البيئة تجتمع بشبكة العمل المناخي لبحث تمويل الدول النامية

محافظ الجيزة: إدراج حالات بمعاش تكافل وكرامة لتحسين ظروفهم المعيشية

وزيرة البيئة: التكلفة الإجمالية للتكيف مع تغير المناخ قد تتجاوز 300 مليار دولار سنويًا

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

بعد تحديد جلسة معارضة، هل تعترف المحكمة بتصالح إمام عاشور وفرد الأمن؟

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

منوعات

المزيد

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

تصريحات أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «والسماء ذات الحبك»؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أمين الفتوى: سماع الموسيقى والغناء مباح بشرط (فيديو)

لأول مرة، افتتاح 11 معهدًا أزهريًّا في جامبيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads