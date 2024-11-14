الخميس 14 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

غلق مقهى يبيع الخمور بشكل غير قانوني بحي المنيرة

الخمور بالمقهى
الخمور بالمقهى

 شنت إدارة حي المنيرة الغربية حملة مكثفة لمكافحة المخالفات، أسفرت عن غلق مقهى يقوم بتقديم وبيع الخمور بشكل غير قانوني.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وبناءً على بلاغ ورد إلى رئيس الحي بوجود مقهى يمارس نشاطًا مخالفًا للقانون.

حي المنيرة يشن عملية مداهمة مفاجئة للمقهى

وفور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق عمل مشترك من حي المنيرة الغربية وإدارة التموين، وتم تنفيذ حملة مفاجئة على المقهى.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الخمور ومصادرة جميع محتويات المقهى، وتم غلق المحل وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس حي المنيرة الغربية رمضان عمارة على استمرار الحملات المكثفة لمكافحة جميع أشكال المخالفات، مشددًا على أن الحي لن يتهاون مع أي مخالفة للقانون. وأضاف أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الحي على الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وشارك في الحملة نائب رئيس الحي رجب جاد الله، ووليد أبو الفضل مشرف عام الحي، ووسام أبو الفضل مدير البيئة بالحي، بالإضافة إلى إدارة التموين بإمبابة.

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