الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤول أمريكي: لم نصل إلى اتفاق بعد بين إسرائيل وحزب الله لكننا اقتربنا

معارك جيش الاحتلال
معارك جيش الاحتلال وحزب الله، فيتو

 نقل موقع أكسيوسعن مسؤول أمريكي، لم يسمه، قوله: لم نصل إلى اتفاق بعد بين إسرائيل وحزب الله لكننا اقتربنا

اتفاق بين إسرائيل وحزب الله

وفي وقت سابق ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له  أن  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار لإدارة الرئيس جو بايدن أنه يريد إنهاء الحرب في لبنان خلال أسابيع.

نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع 

وأكد  الموقع الأمريكي في تقريره  إن اجتماعات الوزير الإسرائيلي رون ديرمر بواشنطن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان كانت مثمرة.

وفي السياق ذاته قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، يوم الأربعاء الماضي، إنه يأمل  في تحقيق وقف قريب لإطلاق النار في لبنان.

txt

حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة المنارة

txt

حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إسرائيل حزب الله إسرائيل وحزب الله نتنياهو بايدن لبنان

مواد متعلقة

كامل الوزير: طرحنا 1124 قطعة أرض للاستثمار الصناعي خلال 130 يوما

حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة المنارة

حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

بعد تحديد جلسة معارضة، هل تعترف المحكمة بتصالح إمام عاشور وفرد الأمن؟

طنطا يحقق فوزه الأول بدوري المحترفين على حساب الترسانة 0/1 (صور)

منوعات

المزيد

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

تصريحات أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «والسماء ذات الحبك»؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أمين الفتوى: سماع الموسيقى والغناء مباح بشرط (فيديو)

لأول مرة، افتتاح 11 معهدًا أزهريًّا في جامبيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads