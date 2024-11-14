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خارج الحدود

حزب الله: قصفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة المنارة

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

 قالت جماعة حزب الله اللبنانية: "قصفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة".

إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى

 وصباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا برشقة صاروخية وتحقيق إصابات مؤكدة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم إطلاق صفارات الإنذار في دوفيف بالجليل الأعلى.

عمليات حزب الله ضد إسرائيل

ونشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

 

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله": إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الأربعاء 13 نوفمبر، 24 بيانًا عسكريًّا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية

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