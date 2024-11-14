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أخبار مصر

الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول متين غوراك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية.

علاقات الشراكة والتعاون الثنائي

أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة
بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير التركي والملحق العسكرى التركى بالقاهرة.


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