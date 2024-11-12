بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

أسعار الذهب، كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا وخبير المجوهرات، عن تطورات ومستقبل المعدن الأصفر في ظل الانخفاضات الأخيرة.

أسعار الذهب بالبورصة العالمية



وقال “نجيب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نحن سوق مفتوح على العالم وأي تحرك أو انخفاض في البورصة العالمية يكون له انعكاس مباشر على الأسعار في مصر.

سعر أوقية الذهب

ولفت إلى أن سعر أوقية الذهب سجل حاليا 2593 دولار، وهذا سعر منخفض وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار بالسوق المحلية، مؤكدًا أن هناك تذبذبا في سوق الذهب حاليا ولا يوجد أي استقرار.

نصيحة بشأن شراء الذهب

وأكد: أن السعر الحالي للذهب مناسب جدا للشراء وليس للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21



بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3630 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4150 جنيها للبيع.