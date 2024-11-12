الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا وخبير المجوهرات، عن تطورات ومستقبل المعدن الأصفر في ظل الانخفاضات الأخيرة.

 

أسعار الذهب بالبورصة العالمية


وقال “نجيب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نحن سوق مفتوح على العالم وأي تحرك أو انخفاض في البورصة العالمية يكون له انعكاس مباشر على الأسعار في مصر.

سعر أوقية الذهب

ولفت إلى أن سعر أوقية الذهب سجل حاليا 2593 دولار، وهذا سعر منخفض وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار بالسوق المحلية، مؤكدًا أن هناك تذبذبا في سوق الذهب حاليا ولا يوجد أي استقرار.

100 جنيه خلال ساعتين، تراجع كبير في أسعار الذهب بمحلات الصاغة

الذهب يترنح عالميًّا، هبط تحت مستوى الـ 2600 دولار للأوقية

نصيحة بشأن شراء الذهب

وأكد: أن السعر الحالي للذهب مناسب جدا للشراء وليس للبيع. 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21


بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3630 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 


سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4150 جنيها للبيع.  


ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الذهب أسعار الذهب شعبة الذهب سعر اوقية الذهب انخفاض اسعار الذهب

مواد متعلقة

100 جنيه خلال ساعتين، تراجع كبير في أسعار الذهب بمحلات الصاغة

الذهب يترنح عالميًّا، هبط تحت مستوى الـ 2600 دولار للأوقية

انهيار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد بفائدة مخفضة

بعد إحالته للمحاكمة العاجلة، تفاصيل صفع عمرو دياب لمعجب وهل كانت هناك حملة ممنهجة ضد الهضبة؟

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب

انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

كانوا رايحين يعاينوا حادث، إصابة 5 أفراد شرطة في انقلاب سيارة بصحراوي الأقصر

منوعات

المزيد

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم جمع الزيتون في المنام وعلاقته بالكثير من الخير والرزق

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (1 – 3)

ما هي أسماء الله الحسنى ومعانيها؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads