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إحلال وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحى في سوهاج بتكلفة 15.8 مليون جنيه

جانب من العمل
جانب من العمل

 بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الإحلال والتجديد للعام المالى 2024/2025 بمحطات وشبكات الصرف الصحى بمركز ومدينة سوهاج بقيمة 15.8 مليون جنيه.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

 

إحلال وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحى بتكلفة 15.8 مليون جنيه بسوهاج

 وأضاف، أن أعمال الإحلال والتجديد بالشبكات والمحطات تتمثل فى  توريد وتركيب مواسير بلاستيك بأقطار مختلفة تتراوح ما بين 10و14 بوصة، وإحلال وتجديد وحدات الرفع الرئيسية ورفع كفاءة الطلمبات الرئيسية وإحلال وتجديد محابس خطوط الطرد العمومية  بمحطات الصرف الصحى، مشيرا إلى أن تلك الأعمال تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات الصرف الصحى  والحفاظ على الاستثمارات واستدامة خدمة صرف صحى أمن لتحقيق رضا المواطنين.  
 

 وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن الشركة لديها خطة طموحة لأعمال الإحلال والتجديد لمحطات الصرف الصحى خلال العام المالى 2024-2025 فضلا عن رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها سعيًا لزيادة طاقتها التصميمية، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي للمناطق العشوائية والمستجدات السكنية حتى تصل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بعد الانتهاء من إجراء المسوح والدراسات للاحتياجات الفعلية على مستوى المناطق.

وأوضح المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة أنه تم تخصيص مبلغ 15,8 مليون جنية لأعمال إحلال  وتجديد شبكات ومحطات الصرف بمركز ومدينة سوهاج، حيث شملت أعمال الإحلال والتجديد شبكات الصرف الصحى بطول 1460متر طولى بأقطار تتراوح ما بين 10 و14 بوصة  بشارع المخبز الآلى ومنطقة الرى الوسطانى وخط طرد محطة الهجارسة لخدمة أكثر من 2 مليون مواطن هذا، بالإضافة إلى أعمال الاحلال والتجديد بمحطات الصرف الصحى والتى شملت اعمال الاحلال والتجديد لوحدات الرفع الرئيسية ورفع كفاءة الطلمبات وإحلال وتجديد محابس خطوط الطرد العمومية.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطة صرف صحى الكاشف لتبلغ طاقتها التصميمية 500 لتر لكل ثانية لتخدم منطقة مدينة ناصر شرق النيل بالاضافة الى احلال وتجديد محطة مزرعة غرب سوهاج لتصل طاقتها الإنتاجية 50 ألف متر مكعب لكل يوم لتخدم محطة معالجة غرب سوهاج بمركز ومدينة سوهاج وأعمال الإحلال والتجديد بمحطة رقم 4 بطاقة تصميمية 300 لتر لكل ثانية لتخدم منطقة الجوازات ونجع مصلح وقرية الصلعا  ومحطة رقم 1 بطاقة تصميمية 750 لتر لكل ثانية لتخدم مركز ومدينة سوهاج ومحطة صرف صحى 2 بنجع أبو شجرة بطاقة تصميمية 100 لتر لكل ثانية لتخدم منطقة نجع  ابو شجرة لتخدم محطات الصرف الصحى أكثر من 2,500 مليون نسمة.

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