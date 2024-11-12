كيلو الصافي يرتفع 3 جنيهات، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق
سجلت أسعار لحوم الضأن تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
سعر اللحوم الضأن في الأسواق
«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:
ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق
ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 425.5 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.
انخفاض سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق
بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 390.5 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.
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