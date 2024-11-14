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بمشاركة 2000 طالب، ممر شرفي لمعلم بمدرسة في المحلة لخروجه على المعاش (فيديو)

ممر شرفي للمعلم 
ممر شرفي للمعلم  بمدرسة بالمحلة، فيتو

شهدت مدرسة الشهيد وائل منصور الابتدائية والمعروفة سابقا بـ"الجمهورية" بإدارة غرب المحلة التعليمية اليومية تدشين ممر شرفي للتكريم المعلم سامي الشريف أستاذ اللغة الانجليزية بمشاركة ما يزيد على 2000 طالب و90 مدرسا احتفالا بخروجه لسن المعاش ودوره التربوي والتعليمي في تأهيل وتخريج آلاف الطلاب والطالبات طوال فترات عمله الوظيفي بالمدرسة.

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كما تأتي تلك المبادرة في إطار حرص مجلس إدارة المدرسة تحت إشراف رضا حمزة مدير المدرسة والعاملين بها علي تحقيق الترابط بين كافة العاملين بها وتأبينا لرسالتهم العلمية والتربوية.
في ذات السياق، سادت أجواء من الفرحة والسعادة علي وجوه المعلم المحتفي برسالته العلمية والتربوية تزامنا مع شكر وتشجيع الطلاب له علي رسالته ودوره في خلق أجيال متميزة طوال فترات عمله لأكثر من 30 سنة بين جدران المدرسة. 

جدير بالذكر أن تدشين حفل ممر الشرفي للمعلم استمر قرابة 15 دقيقة خلال فعاليات حصص اليوم الدراسي تزامنا مع أجواء الاحتفاء بخروجه للسن المعاش ومشاركة أفراد أسرته له.

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