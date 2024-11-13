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خارج الحدود

وزير الخارجية: قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية لوقف العدوان الإسرائيلي

الدكتور بدر عبد العاطى،
الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن قمة الرياض أسفرت عن آلية سداسية من بينها مصر لتكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

لقاءات مع رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال وقائد الجيش 

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الخارجية من مطار  رفيق الحريري الدولي ببيروت، في مستهل زيارته الحالية إلى بيروت لتقديم رسالة دعم من مصر إلى لبنان.

وأوضح أنه سيجرى خلال زيارتي للبنان لقاءات مع رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال وقائد الجيش لبحث وقف إطلاق النار.

 اتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية 

وأشار إلى أنه تجرى اتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان .

وركز على أن مصر تقدم كل الدعم والمساعدات اللازمة للشعب اللبناني لمواجهة أزمته الحالية.

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بدر عبد العاطي قمة الرياض آلية سداسية لتكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي مطار رفيق الحريري لبنان دعم من مصر إلى لبنان وقف العدوان الإسرائيلي

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