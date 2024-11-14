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مقتل شاب بطلق ناري على يد صديقه بالقليوبية

مقتل شاب علي يد صديقه
مقتل شاب علي يد صديقه بالقليوبية، فيتو

شهدت مدينة شبرا الخيمة مقتل شاب بطلق ناري على يد صديقه بسبب خلافات بينهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة. 

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إصابة شاب بطلق ناري بالقليوبية 

وكان اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ  إلي المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بإصابة شاب بطلق ناري بدائرة القسم. 

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بإصابة شاب يدعى معوض «وشهرته أدهم اندومي»، «له معلومات جنائية» بطلق ناري بالوجه علي يد صديقه ويدعى «مهند» بسبب خلافات بينهم وجرى نقل المصاب إلي المستشفي منذ 20 يوما لتلقي العلاج اللازم ولم تستجيب الحالة للعلاج مما أدى إلى وفاته أمس الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2024.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد الشامي، والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده والنقيب عبد الونيس خالد معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح الناري فرد خرطوش المستخدم في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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