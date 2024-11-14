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اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، ترنحا بـجميع الأعيرة، حيث بلغت حركة التراجعات حتى الآن مقارنة بأسعار صباح اليوم نحو 80 جنيها، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.
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وترصد “فيتو” تحديثًا لحظيًّا لجميع أسعار الأعيرة فى الصاغة أولًا بأول، حيث شهدت أسعار الذهب تراجعا مفاجئا اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

الذهب - فيتو 
الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4060 جنيهًا للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3530 جنيها.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3000 جنيه.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

تراجع جديد فى أسعار الذهب، عيار 18 يلامس 3000 جنيه

300 فى ساعتين، انخفاض سعر الجنيه الذهب في الصاغة

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2350 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2010 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1515 جنيها للبيع.

 

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اسعار الذهب اليوم فى مصر بكام تحديث لحظى سعر جرام الذهب اليوم في مصر اسعار الذهب الان تحديث لحظى سعر الذهب اليوم وصل لكام الان فى مصر سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 9 سعر شبكة الذهب 10 جرام بكام شبكة ذهب 6 جرام عيار 18 شبكة ذهب عيار 18 سعر دبلة ومحبس ذهب عيار 18 سعر دبلة ذهب عيار 18

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