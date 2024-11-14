طلب إحاطة بشأن محال بيع المكملات الغذائية

تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، حول صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تصنيف المحال العامة والذي يضم محال لبيع المكملات الغذائية.

ظاهره الغش الصناعي للمكملات الغذائية

وقالت عضو مجلس النواب: في ظل انتشار ظاهرة الغش الصناعي للمكملات الغذائية وتسجيل نسبة كبيرة من حالات الفشل الكلوي بسبب تعاطي المكملات الغذائية والأمينوأسيد دون وجود طبيب، صدر هذا القرار بدون تعريف واضح لما هي هذه المكملات التي يجوز بيعها في المحال العامة كالحلوي.

الأصناف المباعة في الصيدليات



وأضافت: لم أجد حتي لائحه مرافقه تفرق بين الأصناف المباعة في الصيدليات والمكتوب عليها مكمل غذائي ولكن تعتبر عقار طبي كالسليمارين وغيرها من أصناف كثيره لذا وجب مناقشة الأمر ودراسة تبعاته علي صحة المواطن.