الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكريم طلاب التعليم الفني المتميزين في الدقهلية (صور)

تكريم الطالبة، فيتو
تكريم الطالبة، فيتو

 أناب الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني بالدقهلية، ليكرم الطالبة منة عثمان عبد العال، لفوزها بالمركز الأول جمهوري في مسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية.

الطالبة بمدرسة الحاج شربيني الثانوية الفنية بنات بإدارة شربين التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهوري في مسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية متمنيًا لها مزيد من التفوق والتقدم.

محافظ الدقهلية: 800 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات شباب الخريجين

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس السنبلاوين (صور)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم الفني بالدقهلية التربية والتعليم الدكتور أشرف العربي المركز الأول شباب الخريجين على مستوى الجمهورية محافظ الدقهلية ونقدم لكم من خلال موقع فيتو مستوى الجمهورية مدير مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

موعد المران الختامي لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة كاب فيردي

رئيس جامعة حلوان: لدينا ثقة كاملة في وعي الطلاب وقدرتهم على خوض تجربة ديمقراطية حقيقية

مدير تعليم الجيزة: توزيع الديسكات الزائدة على المدارس التي تعاني من نقص

محافظ الدقهلية: 800 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات شباب الخريجين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

والد زيزو يكشف لـ فيتو آخر تطورات ملف تجديد عقد نجله مع الزمالك

بعد بلاغ الزمالك ضد كهربا، عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

قائمة أبو ريدة في انتخابات الجبلاية بدون نجوم كرة قدم.. حازم وبركات كلمة السر.. اعرف التفاصيل

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

منوعات

المزيد

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

المزيد

خدمات

المزيد

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقته بالحسد والحقد من أشخاص مقربين

ما حكم الدعاء بين الخطبتين، وما ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ دار الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads