تكريم طلاب التعليم الفني المتميزين في الدقهلية (صور)

أناب الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني بالدقهلية، ليكرم الطالبة منة عثمان عبد العال، لفوزها بالمركز الأول جمهوري في مسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية.

الطالبة بمدرسة الحاج شربيني الثانوية الفنية بنات بإدارة شربين التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهوري في مسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية متمنيًا لها مزيد من التفوق والتقدم.