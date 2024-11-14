تكريم طلاب التعليم الفني المتميزين في الدقهلية (صور)
أناب الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني بالدقهلية، ليكرم الطالبة منة عثمان عبد العال، لفوزها بالمركز الأول جمهوري في مسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية.
الطالبة بمدرسة الحاج شربيني الثانوية الفنية بنات بإدارة شربين التعليمية، وحصلت على المركز الأول جمهوري في مسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية متمنيًا لها مزيد من التفوق والتقدم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.