الخميس 14 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل السجق بتتبيلة مميزة في المنزل

السجق
السجق

طريقة عمل السجق، السجق من مصنعات اللحوم الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لمذاقه المميز الذى لا يقاوم.

وطريقة عمل السجق، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا لضمان سلامة أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل السجق بتتبيلة مميزة.

مكونات عمل السجق:-

1 كيلوجرام لحم مفروم (يفضل لحم بقر أو خليط من اللحم البقري والدجاج)

200 غرام دهن خروف أو دهن بقري

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعما

أمعاء صغيرة ويفضل الخاصة بالخروف

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة فلفل حار (اختياري)

1/2 كوب بقدونس مفروم ناعم

1/4 كوب ماء بارد (لتساعد في تماسك اللحم)

الخلطة:

1/4 كوب زيت زيتون أو زيت نباتي

1/4 كوب خل أبيض أو خل تفاح

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة خردل (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة سكر (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من الأعشاب مثل الزعتر أو البردقوش (اختياري)

طريقة عمل السجق 
طريقة عمل السجق 

طريقة عمل السجق بتتبيلة مميزة:-

  • في وعاء كبير، اخلطى اللحم المفروم مع الدهن المفروم جيدا حتى يختلطوا تمامًا.
  • أضيفي البصل والثوم المفرومين، ثم أضيفي التوابل (الملح، الفلفل الأسود، البابريكا، الكمون، القرفة، الفلفل الحار).
  • أضيفي البقدونس المفروم وامزجى المكونات بشكل جيد.
  • يمكنك إضافة قليل من الماء البارد لتحسين القوام وجعل الحشوة أكثر تماسكا.
  • استخدمى أنبوب خاص لحشو الأمعاء (أو أكياس السجق الجاهزة) بالحشوة المعدة.
  • يجب التأكد من أن الحشوة مضغوطة جيدا داخل الأمعاء ولكن دون أن تكون ضيقة.
  • إذا استخدمت أمعاء طبيعية، تأكدى من غسلها جيدًا قبل الحشو.
  • سخنى الزيت في مقلاة، ثم اقلي السجق حتى يصبح لونه ذهبيا.
  • يمكنك شوي السجق على الشواية أو في الفرن حتى ينضج تمامًا.
  • في وعاء صغير، امزجي الزيت والخل وعصير الليمون مع الخردل والسكر.
    أضيفي الأعشاب المفضلة لك مثل الزعتر أو البردقوش.
  • يمكنك استخدام هذه الخلطة كصوص مضاف فوق السجق عند التقديم، أو تغميسه فيها.
    التقديم:
  • يقدم السجق مع الخبز الطازج أو مع الأرز والمقبلات حسب الرغبة.
  • يمكن أيضا تقديمه مع صوصات مثل الطحينة أو الحار.
  • لتخزين السجق، يمكنك تجميده بعد تحضيره، ويمكنك أيضًا حفظه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.
  • يمكن إضافة الخضروات المفضلة لديك إلى الحشوة، مثل الفلفل الحلو أو الطماطم المجففة، لإضافة نكهة خاصة.
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طريقة عمل السجق البلدي، أوفر وألذ من الجاهز

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طريقة عمل السجق البلدي في البيت أوفر وألذ من الجاهز

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