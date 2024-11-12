الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة: تخصيص 20 فدانًا لإنشاء مجزر آلي بطريق الواحات

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
ads

 كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة في بشرى سارة للمواطنين عن سعي المحافظة نحو استبدال المجازر الحكومية اليدوية الكائنة داخل الكتلة السكنية بأخرى آلية ذات المواصفات التكنولوجية والوسائل الحديثة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة للقضاء على المشكلات البيئية الناجمة عنها والأضرار التي تلحقها بالبنية التحتية. 
 

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم التنسيق مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  وتمت الموافقة علي تخصيص ٢٠ فدان بطريق الواحات نطاق مدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مجزر آلي حديث يكون بديلًا عن مجازر المنيب بجنوب الجيزة والوراق وناهيا وكرداسة. 
 

ولفت إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس خلال الأيام المقبلة لبدء عملية التنفيذ في إطار خطة الدولة للتشجيع علي ثقافة الذبح داخل المجازر وتجريم أعمال الذبح بالشوارع والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية يتم الكشف عليها من خلال الأطباء البيطريين.
 

وأوضح محافظ الجيزة ان المشروع يأتي اتساقا مع خطة وزارة التنمية المحلية في تطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة موجها الشكر للدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية علي الدعم الدائم والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقًا من رؤية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ 
 

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم مع وزارة الإسكان في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين مؤكدًا أنه روعي في اختيار موقع المجزر الآلي الجديد هي سهولة الوصول اليه سواء لقطاع المراكز والأحياء خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة الطرق بالمحافظة وكذا تحقيق الاشتراطات البيئية بعيدًا عن الكتلة السكنية. 
 

وأشار محافظ الجيزة أنه سيتم الاستفادة من مواقع المجازر التي سيتم إخلاؤها بجنوب الجيزة والوراق وكرداسة في إنشاء منشآت خدمية للمواطنين " شهر عقاري، مدارس، سوق حضاري " وغيرها من المشروعات وفقًا للاحتياجات المرصودة بكل قطاع وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي المناطق المذكورة كما يخدم خمسة مدن جديدة في النطاق الإداري لمحافظة الجيزة " أكتوبر – الشيخ زايد – أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر  – سفنكس ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

6 أكتوبر الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السادس من أكتوبر المجازر الحكومية المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية داخل الكتلة السكنية عادل النجار محافظ الجيزة مدينة السادس من أكتوبر مدينة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

نداء عاجل من نشطاء البيئة لقادة مؤتمر المناخ، دعوة للتكاتف من أجل عالم أخضر

مؤتمر صحفي لـ COP29 لاستعراض أبرز أحداث اليوم الافتتاحي

ضبط 4 أطنان من زيوت الطعام مجهولة المصدر بالجيزة (صور)

الجيزة تواصل أعمال تطوير شوارع إمبابة وإزالة التعديات (فيديو)

وزيرة البيئة تغادر إلى أذربيجان ضمن وفد رسمي برئاسة رئيس الوزراء للمشاركة في COP29

مختار باباييف: مؤتمر COP29 يشهد نقاشات بناءة وشفافة

تشميع مصنع بالجيزة يستخدم مخلفات الدواجن في صناعة اللانشون والسجق والبرجر (صور)

وكيل تعليم الجيزة تختار نخبة من المعلمين لمتابعة المدارس اليابانية (صور)

الأكثر قراءة

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 في الصاغة

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا 2025

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

رودري: الكرة الذهبية تقدر الاستمرارية وغياب ريال مدريد لم يؤلمني

منوعات

المزيد

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

خطة لـ"حجب الشمس" مدعومة من بيل جيتس، وعلماء يحذرون من الجفاف وفشل المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

براتب 8 آلاف ريال، فتح باب التقديم على وظائف للمصريين في السعودية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

يحتمى به منذ اندلاع حرب غزة.. ماذا تعرف عن مخبأ نتنياهو السري تحت الأرض؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (2 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads