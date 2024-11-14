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محافظات

جنازة شعبية لضحايا حادث طريق "المطرية - بورسعيد" في مسقط رأسهم بالدقهلية

ضحايا حادث طريق المطرية
ضحايا حادث طريق المطرية

شيع أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية جثامين 12 شخصا لقوا مصرعهم في حادث علي طريق المطرية بورسعيد.

وخرجت الأهالي من أمام المساجد حاملين النعوش لتشيعها لمثواها الأخير كل بمقابر عائلته.

وكانت “فيتو” على أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - بورسعيد، الذي أسفر عن مصرع 12 شخصا “ 4 رجال و8 سيدات”.

واستقبل مستشفى الزهور ببورسعيد 4 جثامين وهم:

1- عبد العزيز سعد سعد حسن “40 عامًا”، مقيم قرية الخلايفة مركز المنزلة دقهلية وهو سائق الأتوبيس.
2- نجلاء الغريب محمد الشوه  “19 عامًا”.
3- رحاب جمعة محمود السيد عبدالله “42 عامًا”.
4- دعاء يوسف محمد عبد اللطيف الشوه “43 عامًا”.

 جميعهم مقيمون بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية.

كما استقبل مستشفى النصر ببورسعيد  6 جثامين وهم :
5- محمد علی محمد خضر “18 عامًا”. 
6- أحمد محمد المتولى السحراوى “19 عامًا”.
7- ريهام محمد محمد المتولى "45 عامًا". 
8- حمد محمد السعيد عيد  “19 عامًا”
9- مايسه حسن عبد السلام محمد القرعى “35 عامًا” 
10- فاطمة الزهراء محمود حسين “35 عامًا”.

 جميعهم مقيمون مركز  المطرية بمحافظة الدقهلية.
 

بينما استقبل مستشفى ٣٠ يونيو ببورسعيد جثمانين:
11- فتحيه السيد الشافعي محمد النجار  "53 عامًا".
12- هبه السيد محمد بحيرى “45 عامًا”.  
مقيمان في المطرية بمحافظة الدقهلية.

ليصل إجمالي الضحايا إلى 12 جثة ما “ 4 رجال و8 نساء”.

 

 

وأعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن حزنه الشديد جراء وقوع هذا الحادث المؤلم على طريق بورسعيد، ووقوع ضحايا من أبناء مركز ومدينة المطرية ووجه التعازي والمواساة لأسر الضحايا في مصابهم الجلل.

 وأعلن تواجده وسط أبناء المطرية لتقديم واجب العزاء فور وصول الجثامين لدفنهم.

وانتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إلى مستشفى المطرية المركزي للاطمئنان على حالات المصابين.

 واطمأن محافظ الدقهلية على المصابين داخل أقسام المستشفى، ووجه وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية والصحية بالمنصورة إذا استدعى الأمر ذلك.

 والتقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بعائلات المرضى، وأكد لهم متابعة الحالة الصحية لذويهم بنفسه شخصيًّا، وأنه لن يتركهم حتى يمتثلوا للشفاء تمام ويعودون إلى بيوتهم، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لهم بكافة أنواعه.

 وأمر اللواء طارق مرزوق على الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف التعويضات المالية لأسر المتوفين وللمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم، موجهًا بسرعة الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن للمتوفين.

وطمأنت محافظة الدقهلية المواطنين أن فرق العمل الطبية داخل المستشفيات الصحية بالمطرية والمنزلة يقدمون الرعاية الطبية الكاملة للمرضى على أكمل وجه وهناك متابعة دقيقة لحالات المرضى لحين امتثالهم تمامًا للشفاء.

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أي شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول،  وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

 

 

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