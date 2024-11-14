بالطبول، جماهير السعودية أمام استاد ريكتانجولار ملبورن بأستراليا (فيديو)

السعودية وأستراليا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتجمع عدد من جماهير المنتخب السعودي أمام استاد ريكتانجولار ملبورن بأستراليا استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الكانجارو ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

محيط استاد ريكتانغولار ملبورن باللون الأخضر 💚💚



pic.twitter.com/8gbE17E3J9 — أخبار الهلال (@hilalstuff) November 14, 2024

وأعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية تشكيل الأخضر أمام أستراليا اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

🎥 جماهير الأخضر تردد:



الله الله يا منتخبنا 💚



pic.twitter.com/xCC9IUsT1Z — أخبار الهلال (@hilalstuff) November 14, 2024

تشكيل السعودية أمام أستراليا

موعد مباراة السعودية ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة السعودية وأستراليا الساعة 11:10 صباحًا بتوقيت القاهرة، 12:10 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتواجه المنتخبان في 8 مناسبات من قبل، فاز المنتخب الأسترالي 4 مرات، بينما فاز الأخضر في مباراة وحيدة، وحسم التعادل 3 مواجهات بينهما.



يبحث الفرنسي هيرفي رينارد عن قيادة الأخضر لضمان البطاقة الثانية والتأهل المباشر نحو المونديال دون اللجوء للدور الرابع الذي يتأهل إليه صاحبا المركزين الثالث والرابع لتقام تصفيات أخرى بين ستة منتخبات يتأهل منها منتخبان بصورة مباشرة نحو المونديال في حين يذهب المنتخب الثالث نحو مباريات الملحق.

لا يبدو المنتخب السعودي بحالة فنية مثالية في الفترة السابقة التي كان يحضر فيها الإيطالي مانشيني، إذ لعب المنتخب تحت قيادته أربع مباريات منها ثلاث كانت على أرضه، تعادل في مواجهتي البحرين وإندونيسيا وخسر أمام اليابان في جدة، وكان الانتصار الوحيد خارج الديار أمام الصين.

ستكون الفترة القادمة تحديًّا صعبًا أمام رينارد الذي سبق له أن قاد الأخضر نحو المونديال متصدرًا مجموعته التي تضم اليابان وأستراليا بعد أن حقق خمسة انتصارات وتعادلًا وحيدًا بنتيجة هي الأفضل عبر تاريخ الأخضر في التصفيات.

رينارد عاد إلى منصبه لخلافة مانشيني الذي أمضى قرابة 14 شهرا لم يحقق فيها نجاحات تذكر، ليصل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق مشترك ينهي العلاقة التعاقدية بين الطرفين رغم العقد الطويل للمدرب الإيطالي، وتبدو الآمال كبيرة على رينارد الذي ترك منصبه سابقًا ليتولى قيادة منتخب فرنسا للسيدات في المونديال.

شهدت قائمة الأخضر السعودي بعد عودة رينارد غربلة كبيرة، إذ غاب 13 لاعبًا كانوا موجودين في آخر قوائم المدرب مانشيني، في وقت أعاد فيه المدرب الفرنسي الكثير من الأسماء التي تمتلك خبرة كبيرة، يتقدمها القائد سلمان الفرج، إلا أن الأخير تعرض لإصابة في الركبة قبل يوم من لقاء أستراليا.

صفوف المنتخب السعودي شهدت عودة أسماء كانت حاضرة مع رينارد في الفترة السابقة، إلا أن المدرب الفرنسي سيفتقد لإحدى أبرز الأوراق، بعد إصابة سالم الدوسري في مباراة فريقه الهلال أمام الاتفاق في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، ومعها غاب بمعية عبد الإله المالكي وكذلك عبد الإله العمري.

يمثل غياب سالم الدوسري ضربة قوية للأخضر كونه اللاعب الأبرز في الصفوف وعلى صعيد خاص عنصرا فاعلًا في مواجهات الأخضر أمام أستراليا، فهو الهداف التاريخي للأخضر في مواجهات المنتخبين.

سيكون الانتصار على أستراليا أمام جماهيرها مثاليًّا لتسجيل انطلاقة رائعة للفرنسي رينارد والأخضر قبل المواجهة المرتقبة أمام إندونيسيا في الجولة المقبلة الأسبوع القادم، والانتصار في هاتين المواجهتين يعني عودة حظوظ الأخضر بصورة كبيرة لانتزاع بطاقة العبور المباشر نحو المونديال القادم.