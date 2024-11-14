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خارج الحدود

أفريقيا تعتمد اختبارًا تصنعه دولة عربية لرصد جدري القردة

جدرى القرود، فيتو
جدرى القرود، فيتو

أوصى المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، دول القارة السمراء باختبار مُصنّع في دولة عربية لرصد  جدري القردة.

وصايا المركز الأفريقي (Africa CDC)

وذكرت صحيفة هسبريس، أن المركز الأفريقي (Africa CDC) قد أوصى دول القارة باختبار (UM6P-MAScIR MPOX qPCR 1.0) مغربي الصنع للكشف عن مرض جدري القردة.

وأوضحت الصحيفة أن الاختبار تم نشره رسميا في قائمة الاختبارات الموصى بها من قبل المركز الأفريقي، بعدما حظي بتقييم وموافقة من أطر الجهات الصحية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، باعتبارها بؤرة لمرض جدري القردة.

مركز المتخصص في أطقم التشخيص والأجهزة الطبية 

ولفتت إلى أن المركز قد أوصى الدول الأفريقية عبر خطة مشتركة مع منظمة الصحة العالمية باعتماد اختبارات (PCR) للكشف عن حالات هذا الجدري القردة، منوهة إلى أنه تم تطوير هذا الاختبار، من قبل فريق بالمركز المتخصص في أطقم التشخيص والأجهزة الطبية التابع للمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي.

وتم تأكيد الاختبار وجاهزيته للتصدير نحو القارة الأفريقية، والسوق المغربية، حيث أوضح المركز أن هذا الابتكار يتماشى مع جهود الاتحاد الأفريقي لتعزيز الاعتماد الذاتي الأفريقي في المجال الصحي، من أجل تحسين قدرات القارة السمراء في الاستعداد لمواجهة التهديدات الصحية والاستجابة لها.

الإصابات المشتبه فيها بالقارة السماء

وكانت آخر الأرقام حول الإصابات المشتبه فيها بالقارة السماء من جدري القردة بلغت حوالي 47 ألف حالة، والوفيات تستقر في حدود 10 آلاف وفاة، في وقت أعلن المغرب عن أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة في أوائل شهر سبتمبر.

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