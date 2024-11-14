التعبئة والإحصاء يرصد حجم قوة العمل في مصر.. 30 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2024.. 44.4٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي.. و6.7٪ نسبة معدل البطالة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.7٪ من إجمالي قوة العمل بارتفاع 0.2٪ عن الربع السابق.

أولًا: قـوة العمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

32.218 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2024

سجل تقدير حجم قوة العمل 32.218 مليون فرد مقابل 31.423 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 2.5٪.

قوة العمل في الحضر والريف

وبلغت قوة العمل في الحضر 14.190 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.028 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.432 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.786 مليون فرد.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (694) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار (101) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (795) ألف فرد.



ثانيا: التغير فى أعداد المتعــــــــــطلون:



سجل عدد المتعطلين 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.7٪ من إجمالي قوة العمل (1.106 مليون ذكور، 1.053 مليون إناث) مقــابـل 2.058 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره (101) ألف متعطل بنسبة 4.9٪، وانخفاض قــدره (104) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 4.6٪.

نسبة المتعطلون طبقًا للنوع:

4.2٪ معـدل البطالة بين الذكور، 18.2٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2024

• بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.2٪ من إجمالى الذكور في كلًا من الربع الحالي والسابق من عام 2024 مقابل 4.8% في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 18.2٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 17.3٪ في الربع السابق مقابل 17.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.



المتعطلون طبقًا لفئات السن



10.4٪ نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 19 سنة) خلال الربع الثالث 2024

- 10.4٪ لإجمالي الفئة العمـرية (15 ــ 19 سنة) مقابل 7.4٪ في الربع السابق.

- 33.6٪ لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 سنة) مقابل 30.5٪ في الربع السابق.

- 21.7٪ لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 سنة) مقابل 26.3٪ فى الربع السابق.

- 34.3٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) مقابل 35.8٪ فى الربع السابق.

10.1٪ معـــدل البطالة في الحـضر مقــابل 4.0٪ في الريــف خلال الربع الثالث لعام 2024

• بلغ معدل البطالة في الحضر 10.1٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.0٪ في الربع السابق مقابل 9.7٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• معدل البطالة في الريف يصل إلى 4.0٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف، بينما كان 3.8٪ في الربع السابق مقابل 5.1٪ في الربــع المماثل من العام السابق.



المتعطلون طبقًا للحالة التعليمية:

84.5٪ من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث لعام 2024

84.5٪ نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الربع الحالي مقابل 84.1٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين وفى الربع الحالي موزعة كالآتي:

- 15.5٪ تعليم أقل من المتوسط وما دونه مقابل 15.9٪ بالربع السابق و17.5٪ للربع المماثل من العام السابق.

- 39.9٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 39.3٪ بالربع السابق و38.4٪ للربع المماثل من العام السابق.

- 44.6٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 44.8٪ بالربع السابق بينما كان 44.0٪ في الربع المماثل من العام السابق.



ثالثا: المشتــــــغلون:

30.059 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2024

بلغ عـدد المشتغلين 30.059 مليون فرد بينما كان 29.365 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 2.4٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.752 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.307 مليون مشتغل.



المشتغلون طبقًا للحالة العملية

72.7٪ نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام2024



* بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21.835 مليون مشتغل (18.622مليون ذكور، 3.213 مليون إناث) بنسبة 72.7 ٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 73.6٪ في الربع السابق، مقابل 71.9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.



• بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 938 ألف مشتغل (887 ألف مشتغل ذكور، 51 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.1٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.0٪ في الربع السابق مقابل 3.2٪ في الربع المماثل من العام السابق



•بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.888 مليون مشتغل (5.246 مليون مشتغل ذكور، 642 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.1٪ في الربع السابق مقابل 19.3٪ في الربع المماثل من العام السابق.



* بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.398 مليون مشتغل (572 ألف مشتغل ذكور، 826 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.3٪ في الربع السابق مقابل 5.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

رابعًا: المساهمة في النشاط الاقتصادي:

44.4٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام 2024

بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 44.4٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 43.4٪ خلال الربع السابق مقابل 44.6٪ في الربع المماثل من العام السابق .

بلغ معدل المساهمة (الذكـور 71.1٪ مقابل 69.7٪ في الربع السابق مقابل 71.2٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإنــاث 16.4٪ بينما كان 15.9٪ في الربع السابق وكانت 16.7٪ في الربع المماثل من العام السابق).

بلغ معـــدل المساهمـة (في الحضر 44.3٪ مقابل 44.5٪ في الريف) بينما كان ( في الحضر 43.4٪ مقابل 43.5٪ في الريف) في الربع السابق (44.1٪ في الحضر مقابل 45.0٪ في الريف) في الربع المماثل من العام السابق.

سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 60.1 ٪.



التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2024



1- حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5.641 مليون مشتغـــل (4.738 مليون ذكور، 903 ألف إناث) بنسبة 18.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.



2- بلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.589 مليون مشتغل (3.891 مليون ذكور، 698 ألف إناث) بنسبة 15.3٪ من إجمالي المشتغلين.



3- كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.244 مليون مشتغل (4.205 مليون ذكور، 39 ألف إناث) بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين.



4- بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.956 مليون مشتغل (3.584 مليون ذكور، 372 ألف إناث) بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين.



5- بلــغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.680 ملـيون مشتـغل (2.644 مليـون ذكور، 36 ألف إناث) بنسبة 8.9٪ من إجمالي المشتغلين.