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ثقافة وفنون

"الأفندية" تحيي حفلًا جديدًا ببيت السحيمي الخميس المقبل

فرقة الأفندية، فيتو
فرقة الأفندية، فيتو

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي -بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا جديدًا لفرقة " الأفندية" في الثامنة مساء الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم أغاني متنوعة من الزمن الجميل، كما يتضمن أغاني حديثة برؤية جديدة وألحان تراثية قديمة وذلك في إطار اهتمام الفنانين محمد ربيع ومصطفى زاهد لعودة إحياء تراث الموسيقى الشرقية.  

من فقرات الحفل: "بايعني ولا شاريني" للفنان عبد الغني السيد، "في بحر الشوق"  كارم محمود، "عشاقك كتير يا ليل" فايد محمد فايد، طقطوقة "والله تستاهل يا قلبي" مونولوج"بنت العمدة" لفنان الشعب سيد درويش وغيرها من الأغنيات والموشحات بالإضافة إلى وصلة طقطوقة جديدة والتي اشتهرت وتفردت بها فرقة " الأفندية".

 

فرقة الأفندية

فرقة "الأفندية" هي فرقة مصرية تُعيد إحياء التراث الشرقي عبر إعادة توزيع الأغاني الحديثة وغنائها بألحان شرقية تراثية على أنغام آلة العود وإيقاع آلة الدفّ، حيث استحدثت آلية جديدة في تحويل كلمات أغاني جيل العصر الحالي إلى طقطوقة جيل ثلاثينيات القرن الماضي وذلك بهدف العودة  بالجماهير إلى سماع موسيقى وألحان التراث.

تخرج الفنان "محمد ربيع" في كلية العلوم بجامعة القاهرة وحصل عام ٢٠١٤ على المركز الأول في الغناء من الجامعة. انضم عام ٢٠١٥ إلى فرقة "تراث سيد درويش"، ثم التحق عام ٢٠١٦ بـفرقة الورشة الغنائية المسرحية، حيث عمل لمدة خمس سنوات على عروض غنائية مسرحية متنوعة، أطلق بعدها عام ٢٠٢١ مشروع إعادة تلحين الأغاني الحديثة بأسلوب طقاطيق العشرينات. 

أما الفنان  "مصطفى زاهد" فقد تخرج في كلية العلاج الطبيعي - جامعة القاهرة، انطلق مشواره الفني بمشاركته في العديد من المسابقات على مستوى جامعات مصر. بدأ العزف على آلة العود منذ حوالي 10 سنوات. شارك مع العديد من الفرق منهم فرقة "تراث سيد درويش" وفرقة "الورشة" المسرحية. شارك في مسابقة "the voice" بيروت عام ٢٠١٩ كما شارك بالغناء في المسلسل العالمي "Moon knight" مع المؤلف الموسيقي "هشام نزيه".

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