2.5 مليون طن صادرات الموالح المصرية

تصدَّرت صادرات الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصدرة، حيث وصلت صادرات الموالح 2.5 مليون طن وهو مالم يتحقق من قبل، هذا ما اكدته لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

إجتماع لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية

واجتمعت لجنة الموالح المنبثقة عن المجلس التصديري برئاسة المهندس محمد خليل - رئيس اللجنة وبحضور المهندس علي عيسي - الرئيس الشرفي والدكتور طارق الهوبي - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - وقيادات الهيئة الدكتورة سمر شعراوي - المشرف علي محطات ومراكز التعبئة - الدكتور أشرف سامي - مدير عام الإدارة المركزية للصادرات الغذائية - وحضر المهندس محمد فوزي - مدير خدمة المصدرين بالحجر الزراعي ،تناول الإجتماع تقييم الموسم التصديري السابق للموالح.

أهمية الإلتزام الكامل بكافة إشتراطات الدول المستوردة

وشدد المسئولين علي أهمية الإلتزام الكامل بكافة إشتراطات الدول المستوردة وتحقيق مستويات جودة عالية حيث أصبحت الموالح هي الواجهة المشرفة لقطاع التصدير الزراعي، كما تم بحث الإستعدادات الخاصة بالموسم التصديري الجديد والذي تقرر بدءه إعتبارًا من 2024/12/1.

واعرب المجلس عن رغبته فى موسم جيد مصدري الموالح وتحقيق المزيد من النجاحات.