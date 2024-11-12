بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن..
الزراعة تعلن توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن وخلال اللقاء تم الاتفاق على قيام الاتحاد بإمداد السلاسل الغذائية الآتية (هايبر وان - فتح الله ماركت - جملة ماركت - بيت الجملة - سعودي ماركت) بكميات مفتوحة من بيض المائدة بسعر تسليم 150 جنيهًا.
وذلك على أن تقوم تلك السلاسل بطرحها للجمهور بسعر 150 جنيهًا وتحمل تلك السلاسل فارق التكلفة، وهذا في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن.
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