الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة سبل التعاون

وزير الزراعة مع السفير
وزير الزراعة مع السفير الهولندي، فيتو

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"بيتر موليما" السفير الهولندي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر وهولندا تمتلكان تاريخا طويلا من التعاون المشترك في العديد من المجالات ومن بينها المجالات والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.

 

وزير الزراعة يبحث مع السفير الهولندي بالقاهرة سبل التعاون 

وأكد فاروق أن هولندا لديها تجربة ناجحة في مجال التعاونيات الزراعية، وان مصر ترحب بالتعاون في هذا المجال، للاستفادة من هذه التجربة، وتطوير التعاونيات الزراعية المصرية، وتعميق دورها، لتقديم دعم حقيقي للمزارعين، ومساندته، مشيرا الى التعاون الذي تم مع البنك الزراعي المصري، و"رابو بنك" الهولندي خلال الفترة ما قبل عام ٢٠٢٠.


وأوضح وزير الزراعة، إمكانية أن يشمل التعاون المشترك، إدارة استخدامات مياه الري، حيث أن هذا الملف له أهمية قصوى في مصر، لتحديث تقنيات الري وتطويره، وهو المجال أيضا الذي تمتلك فيه هولندا خبرة واسعة، ومن الممكن أن تستفيد بها مصر.
وأشار فاروق الى أهمية التعاون في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير سلسلة القيمة الزراعية في مصر من خلال تحسين عمليات التصنيع والتسويق للمنتجات الزراعية، وتحقيق قيمة مضافة لهذه المنتجات.

وأكد الوزير، أهمية التعاون أيضا من خلال تبادل الخبرات والبحوث الزراعية، فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية، واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية والجودة، وإمكانية إقامة تجارب في بعض المحطات التابعة لمركز البحوث الزراعية، لانشاء نماذج من الصوب  الزراعية الحديثة لإنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية.

وقال وزير الزراعة، أن مناخ الاستثمار الزراعي في مصر، هو مناخ واعد، وخاصة بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، والدعم والتيسيرات التي تقدمها للمستثمرين خاصة في القطاع الزراعي، لافتا إلى أن مصر ترحب بالتعاون المشترك لتشجيع رجال الأعمال الهولنديين،  للاستثمار  الزراعي في مصر.

ومن ناحيته أشار السفير الهولندي بالقاهرة، إلى اهتمام الجانب الهولندي بتقديم الدعم الفني للجانب المصري، خاصة في قطاع الزراعة في ضوء أهميته في تعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى الخطوات والأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترات السابقة مع القطاع الزراعي المصري والشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة في مجالات إنتاج بعض أصناف تقاوي الخضر.


كما أبدى استعداده وفريق العمل بالسفارة الهولندية بالعمل مع مركز البحوث الزراعية، والعاملين به، لتنفيذ نماذج إرشادية في تصميم الصوب الزراعية، وإنتاج محاصيل ذات ميزة تنافسية لتصديرها إلى الخارج.


وكلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بالتنسيق لعقد اجتماعات مع الجانب الهولندي ومركز البحوث الزراعية، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.


حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، و" تيخو فيرمولين" المستشار الزراعي الهولندي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استصلاح الأراضي البحوث الزراعية التصنيع الزراعى البنك الزراعي المصري التعاونيات الزراعية الزراعة واستصلاح الاراضي

مواد متعلقة

تعاون مشترك بين الزراعة والإنتاج الحربى

حماية البحيرات يفتتح موسم الصيد في بحيرة قارون بعد انقطاع دام سنوات

البطاطا والرمان تتصدران قائمة الصادرات الزراعية المصرية، والسعودية والسودان أكبر المستوردين

الزراعة تواصل إطلاق حملة "اسأل خبير" لدعم المزارعين ومنتجي الدواجن بسيناء

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يوقعان بروتوكول لتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء

الخدمات البيطرية تشن حملات مكبرة على مراكز بيع الأدوية البيطرية واللقاحات

السوق الفيتنامي يفتح أبوابه أمام العنب المصري

الزراعة وأكساد تطلقان مشروع تثبيت الكثبان الرملية في سيوة

الأكثر قراءة

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

ترحيل علي غزال لاعب منتخب مصر السابق إلى نيابة القاهرة الجديدة

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

رسالة مفاجئة من وكيل محمد صلاح

بسبب كأس العالم للأندية، قرار جديد من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان

بعد واقعة مقبرة ميروكا، أول تحرك من الآثار لمنع تشويه المقابر والمتاحف

وزير التعليم: سنقضي على الغش في الثانوية العامة بهذه الطريقة

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

مخلوق غامض يبث الرعب في قلوب سكان ولاية فيرجينيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج منتخب مصر في آخر بطولة لشمال إفريقيا مواليد 2008 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أثنى الله على المجاهدين في سبيله؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أسماء سورة الدخان وسبب التسمية والأحاديث الواردة في فضائلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads