الخميس 14 نوفمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 3 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس، الموافق 14 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا.

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أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض  أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 9 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 17 إلى 27 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 10 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 17 إلى 29 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 30 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
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أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 60 إلى 80 جنيهًا.
  5. تراوح سعر النكتارين مستورد من 40 إلى 50 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  7. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  9. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  11. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 15 إلى 21 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم، العنب كرمسن يتراجع 20 جنيهًا في سوق العبور

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