الإثنين 28 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، البرقوق يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الاثنين، الموافق 28 أكتوبر 2024، تباينًا ملحوظًا.

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أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 8 إلى 10 جنيهات، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 9 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 14 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 25 إلى 35 جنيهًا.
  5. تراوح سعر عنب رومي أحمر من 14 إلى 24 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  7. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  9. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق
  11. تراوح سعر كيلو جوافة من 8 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  12. تراوح سعر الرمان من 8 إلى 18 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  13. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  14. تراوح سعر كيلو كاكا من 10 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  15. تراوح سعر المانجو فص من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  16. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 27 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 60 إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر النكتارين مستورد من 40 إلى 50 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا، بارتفاع 40 جنيهًا عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  9. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  11. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم الأحد، المانجو تبدأ من 24 جنيهًا في سوق العبور

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الموز يبدأ من 10 جنيهات، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

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