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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو تسجل 42 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة، الموافق 8 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا.

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أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تستعرض  أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر نارنج / لارنج من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 9 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 35 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح  سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 8 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر كيلو كانتلوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 30 إلى 42 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 60 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر النكتارين مستورد من 40 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 15 إلى 21 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والمانجو في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الرمان والعنب في سوق العبور

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