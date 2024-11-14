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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يبدأ تصوير أول مشاهد فهد البطل

أحمد العوضي
أحمد العوضي

بدأ الفنان أحمد العوضي تصوير أول مشاهده في مسلسل فهد البطل أمس داخل أحد ديكورات العمل، والمقرر أن يستمر التصوير بها لما يقرب من أسبوع.

وجمعت  المشاهد الأولى من العمل العوضي بالفنانة ميرنا نور الدين.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

 

سجن أحمد العوضي في "فهد البطل"

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل “فهد البطل” مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها، يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة؛ ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

 

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