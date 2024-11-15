الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو تسجل 45 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة، الموافق 15 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو">أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 12 جنيهًا
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر يوسفي من 9 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 17 إلى 27 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو جوافة من 10 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 17 إلى 29 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 30 إلى 45 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو">أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 60 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر النكتارين مستورد من 40 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 15 إلى 21 جنيهًا.
txt

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض الجوافة في سوق العبور

txt

أسعار الفاكهة اليوم، العنب كرمسن يتراجع 20 جنيهًا في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو اسعار البطيخ سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر البرقوق سعر التفاح سعر العنب سوق العبور أسعار العنب موقع فيتو سعر الموز أسعار الموز سعر التين سعر الجوافة

مواد متعلقة

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 10/11/2024

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو تسجل 42 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة ترتفع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة بـ 15 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والرمان في سوق العبور

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو تسجل 45 جنيهًا في سوق العبور

قبل مواجهة كاب فيردي، منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

بعد ساعات من تحذير الخبير الهولندي، زلزال قوي يضرب إندونيسيا

بسبب إسرائيل، حذف مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي من فيلم Gladiator II

فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

قمر القندس يزين السماء اليوم، والبحوث الفلكية تكشف الموعد والتفاصيل

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده اليوم الجمعة في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads