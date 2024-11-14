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حوادث

ضبط مصنعين لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بالقليوبية

ضبط مصنعين لإنتاج
ضبط مصنعين لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين بالقليوبية بتهمة إدارة مصنعين "دون ترخيص" لإنتاج وتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر.         

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالكى مصنعين "دون ترخيص" لأحدهما معلومات جنائية، كائنين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة بإستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بداخل المصنعين على (193 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومجهولة المصدر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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