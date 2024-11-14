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أخبار مصر

التعليم تعلن فتح باب التقدم لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات الفنية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسي 2024 /2025.

 

امتحانات الدبلومات الفنية 2025

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه على كل من يجد في نفسه القدرة والكفاءة على القيام بالأعمال سالفة الذكر وتنطبق عليه الشروط الواردة بالإعلان التقدم عن طريق طبع استمارة الترشح المرفقة واعتمادها وإرفاق صحيفة أحوال حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي وتقديمها لمديرية التربية والتعليم خلال الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر الجارى.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم إجراء مقابلات للمتقدمين لرؤساء اللجان بامتحانات الدبلومات الفنية، بالمديرية بدءا من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، على أن نوافي بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في موعد غايته يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى للمرشحين يتعلق بمهام وآليات وفنيات الوظيفة المرشح لها (رئيس وكيل).

 

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