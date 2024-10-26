الأحد 27 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

ظهور نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية

الدبلومات الفنية،
الدبلومات الفنية، فيتو
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أعلنت أمانة المجلس الأعلي للجامعات عن نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية (نظام الثلاث سنوات ) ودبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام الخمس سنوات ) والمعاهد الفنية الصناعية (نظام السنتين) للعام الجامعي 2024/2025.

 

 وللاستعلام عن النتيجة يمكنكم الدخول على الموقع من هنا  
 

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

وفي سياق آخر صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن شروط الحصول على درجة الماجستير في كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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