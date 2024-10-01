الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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ظهرت الآن، نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية الزراعية

نتيجة اختبارات الدبلومات
نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية "نظام الثلاث   سنوات" للقبول بكليات الزراعة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025. 

 

ويمكن للطالب الحصول على النتيجة ولاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط التالي:
 

وفي سياق آخر صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن شروط الحصول على درجة الماجستير في كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

 

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم جامعة مدينة السادات بداية من العام الدراسي 2024/2025.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة سوهاج بداية من العام الدراسي 2024/2025.

 

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