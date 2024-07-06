السبت 06 يوليو 2024
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أخبار مصر

رئيس هيئة الطاقة المتجددة الأسبق يطالب الحكومة بحلول سريعة لأزمة الكهرباء

أزمة الكهرباء،فيتو
أزمة الكهرباء،فيتو

قال الدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق: إن الحلول السريعة لأزمة الكهرباء من خلال إدخال قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية هي حلول تعمل عليها الحكومة.

حلول أزمة الكهرباء

 

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه على المدى المتوسط وطويل المدى لا بد أن يتم الاعتماد على زيادة مساهمة الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة، والاستفادة من المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم في بعض المنازل والمصانع صغيرة الحجم والتي تخفض استخدام الوقود.

وأشار السبكي، إلى أنه يتم استهداف العديد من المشروعات كبيرة الحجم من خلال مزيد من مشاريع الكهرباء من الطاقات المتجددة، موضحًا أن الحكومة تعتمد على المحطات الكهربائية ذات الكفاءة العالية والحد من استخدام الكهرباء في الأوقات المسائية المتأخرة لحل الأزمة الحالية.


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هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ازمة الكهرباء الشبكة الكهربائية

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